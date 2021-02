Trasporto aereo: Quaranta (Enac), regolatori accompagnino ripresa del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come soggetto regolatore dobbiamo fare il possibile per accompagnare la ripresa del trasporto aereo, tentando di ripristinare la fiducia dei passeggeri e l’operatività, rafforzando al contempo la sicurezza delle infrastrutture. Così il direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta, intervenuto oggi al webinar “Covid tested flights: the way forward – Aeroporti di Roma”. “Per questi motivi sosteniamo le proposte avanzate da Aeroporti di Roma, e stiamo cercando di estendere questa sperimentazione ad altri soggetti italiani”, ha detto. (Ems)