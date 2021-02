Giustizia: Patroni Griffi, non scaricare incertezze politiche su amministrazione e giurisdizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'efficienza della macchina amministrativa, tale se agisce nella legalità, non può costituire un alibi per ridurre la garanzia dei diritti e la protezione degli interessi. L'incertezza nelle scelte politiche non può essere 'scaricata' sull'amministrazione e sulla giurisdizione". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nella sua relazione d'apertura sull’attività della Giustizia amministrativa per l’anno 2020 a Palazzo Spada. "L'inefficienza della macchina burocratica e l'illegittimo esercizio del potere pubblico non possono - ha aggiunto - essere tollerati nemmeno in situazioni emergenziali e quindi men che mai in una fase di ricostruzione". (Rin)