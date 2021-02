Vaccini: Moratti, criterio distribuzione della popolazione non ci convince, chiesto riunione per tornare a quello sui target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono dei punti da chiarire con il governo, ho chiesto che la commissione Salute si facesse promotrice di chiedere al presidente Bonaccini una conferenza Stato-Regioni per verificare i criteri di distribuzione dei prodotti vaccinali, che in questa prima fase erano sulla base dei target, e a seguito di richieste provenienti da alcune Regioni si è passati alla definizione della popolazione, ma questo criterio non ci soddisfa". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti durante il suo intervento nell'aula di Palazzo Pirelli, che ha aggiunto come il criterio sulla popolazione "non soddisfa la maggior parte delle regioni, perché potremmo trovarci con una contraddizione: una regione che ha un maggior numero di ultra 80enni ad esempio e con la necessità di garantire il diritto alla salute, si potrebbe trovare in una condizione diversa rispetto ad altre". "Sapendo che il commissario Arcuri in questo momento sta mantenendo il criterio della distribuzione della popolazione che non ci convince - ha concluso Moratti - ho chiesto di avere una riunione in Commissione salute, da portare poi in conferenza stato Regioni per avere di nuovo il criterio sui target, che quasi tutte le regioni stanno chiedendo". (Rem)