Irlanda: cinese Huawei creerà 110 posti di lavoro e investirà 80 milioni di euro in ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni cinese Huawei dovrebbe creare 110 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2022 e intende investire 80 milioni di euro in attività di ricerca e sviluppo (R&S) in Irlanda, raddoppiando il suo impegno rispetto al 2019 quando ha annunciato un programma di investimenti di 70 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano irlandese "The Irish Times". Secondo quanto riferito, i nuovi ruoli riguardano diversi settori, tra cui vendite, ricerca e sviluppo e sviluppo IT. Huawei ha affermato che i lavori sarebbero principalmente basati presso la sua sede di Dublino e nelle operazioni a Cork e Athlone. L'azienda ha già creato 200 posti di lavoro negli ultimi 15 mesi e ora impiega 480 persone nel Paese. (segue) (Rel)