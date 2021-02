Irlanda: cinese Huawei creerà 110 posti di lavoro e investirà 80 milioni di euro in ricerca e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo investimento arriva sulla scia di una domanda sostenuta per i prodotti e i servizi dell'azienda, ha affermato Huawei. "Siamo lieti di vedere una tale crescita nella nostra forza lavoro e nella nostra attività. Huawei ha un impegno a lungo termine in Irlanda, dove, dal 2004, abbiamo costruito un team di livello mondiale al servizio della nostra base di clienti in crescita e in crescita ", ha affermato Tony Yangxu, amministratore delegato di Huawei Irlanda. "La nostra storia in Irlanda è caratterizzata da reciproci successi poiché contribuiamo alla trasformazione digitale nazionale e l'Irlanda continua a costruire la sua reputazione internazionale come ambiente pro-business con grandi talenti disponibili". L'azienda svolge un'ampia gamma di attività in Irlanda, dove ha come clienti tutti i principali provider di telecomunicazioni. Oltre alle sue attività di base, nel 2019 Huawei ha trasferito un gran numero dei suoi servizi di software mobile a una filiale irlandese chiamata Aspiegel. (Rel)