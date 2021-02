© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non si lascerà la crisi del coronavirus alla spalle nel corso di quest'anno. Pertanto, le politiche di spesa pubblica espansiva, attuate dal governo federale per sostenere l'economia, dovranno continuare a essere attuate. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. (Geb)