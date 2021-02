Imprese: Sace e UniCredit per l’export di Sacmi in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sacmi nasce a Imola nel 1919, per diventare oggi azienda di riferimento nel mondo per l’impiantistica industriale grazie alla fornitura di macchine, tecnologie e impianti completi per i settori della ceramica, rigid packaging, chocolate, advanced materials. Il Gruppo conta circa 80 aziende di produzione, distribuzione e servizio, operando in 30 Paesi con oltre 4.650 dipendenti. Negli ultimi quattro anni l’export italiano di beni in Ucraina ha fatto registrare una crescita a un tasso medio del 18 per cento. L’Italia, infatti, vanta relazioni commerciali storiche con Kiev e nel 2019 le imprese italiane hanno realizzato un fatturato di circa 1,8 miliardi di euro nel territorio ucraino. Sebbene nel 2020 si attenda una contrazione delle vendite (-4,1 per cento nei primi undici mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), le esportazioni verso l’Ucraina dovrebbero ripartire nel 2021 con ritmi di crescita intorno al 13 per cento e saranno trainate, tra le altre, proprio dalla vendita di meccanica strumentale (+12,5 per cento). (Com)