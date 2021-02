Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Legambiente ha presentato il dossier nazionale "Per un'Italia più verde, innovativa e inclusiva", il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'associazione del cigno verde con le riforme necessarie, le priorità e le opere che servono davvero, per tramutare l'enorme opportunità del Pnrr, nel cambiamento ecologico e sostenibile del Paese. Nel Lazio, tra i 63 progetti prioritari individuati nel dossier, ci sono la cura del ferro per Roma, la bonifica della Valle del Sacco e il risanamento degli acquedotti colabrodo delle provincie di Frosinone, Latina e Roma. Bocciate le nuove strade e autostrade, l'autostrada Roma-Latina, la bretella Cisterna-Valmontone e la trasversale Lazio Sud Tirreno-Adriatica. (segue) (Com)