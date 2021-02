Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con le opere che saranno finanziate e realizzate grazie al Pnrr potrà nascere una grande parte della riconversione ecologica di Roma e del Lazio - dichiara in una nota Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - e affinché ciò accada chiediamo di aumentarne l'ecosostenibilità attraverso progetti determinanti, per l'acqua come bene prezioso da preservare e non disperdere, per i fiumi come luogo di sviluppo ecosostenibile e non più ricettacolo di insostenibilità, per una Capitale a misura d'uomo con strade liberate dal groviglio delle auto e una mobilità nuova, per il verde e i parchi come volano dell'economia sana e non luogo dove permettere nuovo asfalto o cemento".