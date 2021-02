Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, i progetti da finanziare nel Lazio dal dossier nazionale di Legambiente prevedono: la cura del ferro per Roma. "Una svolta per garantire la mobilità di Roma e del Lazio la si può avere realizzando tre opere, chiusura dell'Anello Ferroviario con il completamento degli ultimi 10 km di binari tra le stazioni Vigna Clara e Nomentana. Opera fondamentale per creare una serie di linee suburbane passanti, riorganizzando i servizi attuali del tpl romano; prolungamento della rete metropolitana: Linea A da Battistini a Torrevecchia e da Anagnina a Tor Vergata, della Linea B da Rebibbia a Casal Monastero, della Linea B1 verso Bufalotta, della Linea C da San Giovanni a Piazzale Clodio; conversione della Roma Lido e Roma Nord in nuove metropolitane e della Roma Giardinetti in Tram con ripristino del servizio interrotto 5 anni fa tra Centocelle e Giardinetti". (segue) (Com)