Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche (5)

- Bonifica della Valle del Sacco: "Il Sito di Interesse Nazionale da bonificare della Valle del Sacco è un'enorme porzione di territorio: 6.172 ettari compresi in 19 comuni tra le Province di Roma e Frosinone, dove insistono numerosi agglomerati industriali, centinaia di aziende, migliaia di lavoratori e decine di migliaia di residenti. Dopo il primo accordo tra Ministero dell'Ambiente e Regione per i primi 12 interventi di bonifica individuati da Ispra come prioritari, con 53 mln di euro destinati, deve completarsi questa colossale opera: una restituzione di salubrità al territorio che vuol dire tutela della salute e nuovo sviluppo economico green per l'intero quadrante sud-est del Lazio". (segue) (Com)