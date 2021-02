Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risanamento della rete idrica colabrodo nelle province di Roma, Frosinone e Latina: "Continuano ad essere attuali i progetti di aumento della capacità di captare risorsa idrica alle sorgenti (in particolare dell'acquedotto Peschiera/Le Capore, e dei fiumi Simbrivio e Pertuso), ma la grande opera necessaria continua ad essere il risanamento delle reti idriche colabrodo. Nella provincia di Roma la dispersione si attesta appena sotto il 40 per cento invece a Frosinone e Latina ci sono le 2 peggiori situazioni d'Italia con uno spreco del 78 per cento e del 70 per cento di acqua negli acquedotti colabrodo. Dopo la siccità del 2017 e le cronache che hanno messo in primo piano le captazioni sul Lago di Bracciano, il risanamento degli acquedotti è indispensabile per risolvere un problema che negli anni diverrà sempre più drammatico, alla luce della crisi climatica". (segue) (Com)