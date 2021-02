Lazio: Legambiente, in nostro piano ripresa cura ferro, bonifica Valle Sacco e reti idriche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti da non finanziare o non realizzare nel Lazio, secondo il dossier nazionale di Legambiente sono la Trasversale Lazio Sud Tirreno-Adriatica, "È una nuova strada veloce di connessione sulla direttrice Gaeta - Formia - Cassino - San Vittore nel Lazio verso Termoli e l'A14 adriatica. Servirebbe invece potenziare l'attuale tratto ferroviario ripristinando l'antico collegamento su ferro Formia-Gaeta", e l'Autostrada Roma - Latina e bretella autostradale Cisterna - Valmontone. "Quest'opera, paventata da decenni ma mai iniziata, prevede la realizzazione di un tratto autostradale completamente nuovo, in aree quasi completamente verdi. Connesse a tale opera "rettilinea" si aggiungerebbero gli svincoli a Roma, sul GRA e la bretella di connessione con A12 Roma-Civitavecchia in pieno parco di Decima-Malafede. Insieme si prevede una ulteriore nuova autostrada detta "bretella Cisterna-Valmontone" che collegherebbe la nuova autostrada con l'A2, il tutto con attraversamento della porzione più settentrionale dei Monti Lepini tra Artena e Giulianello". (Com)