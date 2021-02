Usa: covid, dipartimento Sicurezza promuove distribuzione vaccini a migranti senza documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento della sicurezza nazionale (Dhs) degli Usa ha invitato tutte le persone, compresi i migranti senza documenti, a ricevere il vaccino contro la covid-19 secondo le modalità stabilite dai singoli stati. "È un imperativo morale e di salute pubbliche garantire che tutte le persone che risiedono negli Stati uniti ricevano il vaccino", si legge in una nota della Dhs che invita tutti "indipendentemente dalla situazione migratoria" a vaccinarsi. nel comunicato rilanciato con enfasi dei media messicani, il Dipartimento sottolinea che la sua missione è quella di appoggiare "la distribuzione equa ed efficiente" del vaccino, "senza discriminazioni per motivi di razza, etnia, nazionalità o altre categorie". La Federal emergency management agency (Fema) ha da parte sua annunciato l'apertura di centri temporali per le vaccinazioni, per estendere la portata della campagna. Al tempo stesso il Dhs ribadisce di avere una politica che proibisce alle autorità migratorie di effettuare arresti in "luoghi sensibili", compresi ospedali, cliniche e consultori. (Nys)