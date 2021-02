Giustizia: Patroni Griffi, emergenza ha evidenziato problemi governo-Parlamento e Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La produzione giuridica nell'emergenza ha evidenziato due principali profili problematici nei rapporti sia tra Governo e Parlamento sia fra centro e autonomie territoriali". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nella sua relazione d'apertura sull’attività della Giustizia amministrativa per l’anno 2020 a Palazzo Spada. "Quanto ai primi - ha spiegato - le misure adottate hanno suscitato un dibattito sui limiti del potere di normazione secondaria del Governo e sull'esigenza di indirizzo e controllo parlamentare, con ripercussioni sul rapporto tra libertà fondamentali e riserva di legge e sul rispetto dello stesso principio di legalità, in un contesto in cui il diritto alla salute ha assunto valenza tendenzialmente primaria. Quanto ai secondi - ha proseguito Patroni Griffi - si sono registrate, da un lato, l'assenza di una tempestiva ed effettiva cooperazione tra Stato e Regioni, sintomo delle criticità della riforma costituzionale del 2001 nella gestione di situazioni di rilevanza nazionale; dall'altro, una certa ritrosia dello Stato nell'esercitare funzioni di sua sicura competenza esclusiva (quali la profilassi internazionale) e nell'azionare il potere sostitutivo. Il che ha condotto a frequenti conflitti".(Rin)