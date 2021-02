Libia: oggi a Ginevra primo voto su nuovo Consiglio presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano quest’oggi a Ginevra le votazioni del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) per eleggere i tre nuovi membri del Consiglio di presidenza in rappresentanza delle tre ragioni del Paese: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Ognuna delle tre regioni dovrebbe nominare un proprio rappresentante nel Consiglio presidenziale con il 70 per cento dei consensi del proprio collegio, composto da 37 membri della Tripolitania, 24 della Cirenaica e 14 del Fezzan. Successivamente, i 75 membri dell’Lpdf, riuniti in sessione plenaria sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), dovrebbe eleggere anche un primo ministro con lo stesso quorm del 70 per cento. Fonti vicine al dossier hanno riferito ad “Agenzia Nova” che le votazioni di oggi “sono destinate a fallire”, dando così il via alla formazione della fase successiva: la formazione delle liste con i quattro membri (un presidente, due vice e un primo ministro) e la successiva votazione con quorum fissato prima al 60 per cento, poi al 50 per cento più uno dei presenti. (segue) (Res)