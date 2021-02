Libia: oggi a Ginevra primo voto su nuovo Consiglio presidenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cauto ottimismo, intanto, si registra a Ginevra sulla formazione del muovo Consiglio di presidenza e del governo unitario libico. Secondo fonti interne ai membri del Forum, citate dall’emittente “Libya 24”, vi è uno stato di unanimità all'interno del collegio elettorale sulla necessità di finalizzare la selezione del Consiglio e del primo ministro entro i cinque giorni prefissati. Le fonti hanno sottolineato che la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia ha sottolineato la necessità che vi sia consenso tra i membri del Foro e che l'attuale opportunità sarà difficile da replicare se i membri non raggiungere un’intesa. Ci si aspetta però che si arrivi al ricorso dell'ultima opzione disponibile, quella delle liste con il 50 per cento più uno dei voti, in quanto è difficile per i quattro candidati ottenere il 70 per cento delle preferenze. (segue) (Res)