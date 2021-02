Libia: oggi a Ginevra primo voto su nuovo Consiglio presidenziale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguila Saleh, ha smentito ieri di essersi dimesso dalla carica per partecipare alle votazioni di Ginevra. Parlando alla stampa libica, Saleh ha inoltre ammesso che ci siano stati degli errori nel conflitto armato che ha portato il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ad attaccare Tripoli, chiedendo di voltare pagina rispetto al passato. In una dichiarazione, Saleh ha affermato che i libici "sono un unico tessuto sociale, e quando si incontrano in una riunione, i problemi scompaiono". Per la guerra avvenuta a Tripoli "nessuno è infallibile", aggiungendo che il Paese si è prefisso l'obiettivo di voltare pagina, sottolineando che quanto accaduto è un atto umano e che tutte le persone commettono errori. (segue) (Res)