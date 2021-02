Imprese: Generali Italia è Top Employer Italia 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cultura aziendale solida e aperta, ambienti di lavoro collaborativi e motivanti, nuove opportunità di formazione e sviluppo, piani di carriera su misura, benefit innovativi e personalizzati e accelerazione dei processi organizzativi: sono queste le eccellenze che hanno consentito a Generali Italia di migliorare l’esperienza del dipendente a 360 gradi ottenendo la certificazione Top Employers Italia 2021. Lo riferisce un comunicato stampa di Generali. "La nostra azienda è fatta da persone per le persone. Ottenere la certificazione di ‘Top Employer’ – che prende in considerazione molti ambiti delle Human Resources – e farlo per la terza volta consecutiva, è per Generali Italia la conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni, volto a migliorare l’esperienza del dipendente a 360 gradi", afferma Giovanni Luca Perin, direttore risorse umane e organizzazione di Generali Italia. "Abbiamo infatti investito nei programmi di formazione; in un sistema di Performance Management strutturato che coinvolge tutta la popolazione aziendale; nello sviluppo di un contesto lavorativo inclusivo con un’attenzione sempre maggiore per le tematiche D&I e di responsabilità sociale. Prevediamo inoltre per tutti i dipendenti un’ampia offerta di flexible benefit e un programma di welfare aziendale completo e rivolto soprattutto al benessere. Innovazione e digitalizzazione caratterizzano le pratiche di Employer Branding e Recruiting e diamo valore alla comunicazione aziendale come strumento per un dialogo costruttivo e trasparente con i dipendenti su ognuno di questi ambiti HR", aggiunge Perin. (Com)