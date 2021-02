Capitale: De Vito a Brescia, da tutti capigruppo Campidoglio ok ad avvio confronto su poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, ha informato tramite lettera la commissione Affari costituzionali della Camera di quanto stabilito ieri dalla conferenza dei capigruppo capitolini, cioè della disponibilità unanime di tutte le forze politiche che siedono in Campidoglio a procedere a un'audizione per avviare la creazione di un tavolo inter-istituzionale in cui discutere della riforma dei poteri di Roma. Informalmente il presidente De Vito aveva ricevuto comunicazione dell'indisponibilità del gruppo parlamentare di Forza Italia. La lettera è stata inviata all'attenzione del presidente della commissione, Giuseppe Brescia del Movimento 5 stelle e dei vicepresidenti Annagrazia Calabria di Forza Italia e Fausto Raciti del Partito democratico, nonché dei segretari Simona Bordonali della Lega e Elisa Tripodi del M5s. (Rer)