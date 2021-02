Ue: von der Leyen, programma vaccinale anti-Covid britannico "ha fatto compromessi con sicurezza ed efficacia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il programma vaccinale britannico avrebbe avuto un "inizio anticipato" rispetto a quello europeo perché le autorità del Regno Unito sarebbero scese a compromessi su "sicurezza ed efficacia". In risposta a critiche provenienti da più parti a proposito del ritardo del programma vaccinale europeo, von der Leyen ha affermato di avere una responsabilità a "prendersi il tempo necessario per assicurare il successo del programma", di essere completamente dedicata al proprio ruolo e che dovrebbe essere giudicata solo alla fine del suo mandato, nel 2024. Von der Leyen, in risposta a una domanda sull'anticipata e accelerata campagna vaccinale britannica, ha risposto che la Commissione e gli Stati membri si sono detti d'accordo a non compromettere i requisiti di sicurezza ed efficacia legati all'autorizzazione dei preparati vaccinali in Europa, e che il tempo per analizzare i dati richiede dalle tre alle quattro settimane. La presidente ha pertanto ribadito la giustezza, nella sua visione, del ritardo europeo nella campagna vaccinale, e dell'enorme responsabilità nel decidere di "iniettare un preparato biologico in un organismo sano". L'agenzia del farmaco britannica ha reso noto, in risposta alle dichiarazioni di von der Leyen, di aver "rigorosamente verificato i dati nel minor tempo possibile, senza compromettere l'integrità della revisione".(Beb)