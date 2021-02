Africa: al via domani lavori del comitato esecutivo Ua, il 6 e il 7 febbraio il vertice dei capi di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la 38ma sessione ordinaria del Comitato esecutivo dell'Unione africana (Ua), che riunisce i ministri degli Stati membri, si aprirà ufficialmente domani la settimana di lavori che culminerà con il 34mo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ua. La cerimonia di apertura – in videoconferenza – prevede un discorso della presidente uscente del Consiglio esecutivo, la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor, e un saluto di benvenuto del presidente della Commissione Ua, Moussa Faki Mahamat, prima che i ministri si riuniscano a porte chiuse per deliberare sui temi all'ordine del giorno. Obiettivo della riunione, che si svolgerà per due giorni, è di discutere e adottare raccomandazioni sui diversi argomenti all’ordine del giorno per poi sottoporli all'esame dell’Assemblea dei capi di Stato e di governo, prevista per il 6 e 7 febbraio prossimi. Tra i punti in agenda figurano: l'esame del rapporto del Comitato dei rappresentanti permanenti (Rpc); la relazione annuale sulle attività dell'Unione e dei suoi organi per il periodo da gennaio a dicembre 2020; l’esame del rapporto sulla risposta dell'Unione africana alla pandemia di Covid-19 in Africa; l’esame della relazione sullo stato di avanzamento dell'operazione del Centro africano di eccellenza per i mercati integrati (Aimec); il rapporto sulla seconda riunione di coordinamento di metà anno, tenutasi il 22 ottobre 2020, nonché le elezioni e le nomine dei vertici della Commissione dell’Ua. I ministri delegati saranno inoltre chiamati a nominare sei nuovi commissari dell'Ua, quattro giudici della Corte africana dei diritti umani e dei popoli, sei membri del Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del bambino, sei membri del Comitato consultivo dell'Unione africana sulla corruzione (Auabc) e un presidente dell'Università panafricana. Il vertice Ua del prossimo fine settimana sancirà la fine della presidenza di turno del Sudafrica e l’inizio di quella della Repubblica democratica del Congo (Rdc). (Res)