Somalia: al Shabaab, attacco a hotel Afrik aveva come obiettivo l’ex ministro della Difesa Galal

- L’assalto condotto domenica scorsa all’hotel Afrik di Mogadiscio aveva come obiettivo il generale in pensione ed ex ministro della Difesa Mohamed Nur Galal, rimasto ucciso nell'attacco insieme ad altre otto persone. Lo ha affermato il gruppo jihadista somalo al Shabaab che in una dichiarazione diffusa oggi ha accusato Galal di essere coinvolto nell'uccisione dell'ex comandante jihadista Aden Ayrow, avvenuta con un raid aereo coordinato dagli Stati Uniti nel 2008. Nel frattempo un’emittente televisiva locale ha riferito che potrebbe essere stato lo stesso Galal ad aver ucciso due degli assalitori che erano entrati nella sua stanza dell’hotel, dove era in corso una riunione politica. L’assalto, iniziato alle 17 ora locale (le 15 in Italia) di domenica, si è concluso dopo quasi otto ore con l’uccisione di quattro terroristi (un attentatore suicida e i tre assalitori) da parte delle forze di sicurezza. nell’attacco sono morte un totale di nove persone. Al momento dell'attacco all'interno dell'hotel erano presenti diversi ufficiali militari e funzionari di governo.(Res)