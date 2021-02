Regno Unito: introdotte nuove restrizioni sul gioco d'azzardo online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione sul gioco d'azzardo britannica ha annunciato che saranno introdotte nuove restrizioni sul gioco d'azzardo online, allo scopo di renderlo "meno intensivo e più sicuro". Le nuove restrizioni introdurranno limiti prima inesistenti, come un numero massimo di tentativi di scommessa, e un divieto permanente per giochi che "accelerano" la giocata o celebrano sconfitte come vittorie. La commissione ha fatto sapere che i cambiamenti dovranno essere attuati al più tardi il 31 ottobre di quest'anno. La decisione arriva in seguito ad alcuni rapporti secondo i quali le slot machines online conterebbero ormai per il 70 per cento del mercato del gioco d'azzardo in rete, e produrrebbero i più alti tassi di sconfitta a parità di giocate dei giochi attualmente disponibili online. Saranno inoltre introdotti divieti sull'annullamento dei ritiri, una funziona che ad oggi in molti giochi permette di "ri-scommettere" denaro che il giocatore aveva già chiesto di ritirare. Negli scorsi mesi, anche in risposta all'aumento del gioco d'azzardo online durante la pandemia, la Commissione ha introdotto altri divieti e norme sul gioco d'azzardo, come l'innalzamento dell'età minima per giocare e il divieto di utilizzare carte di credito. (Rel)