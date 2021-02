Libia-Italia: ambasciatore Buccino discute dei progetti di sviluppo del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani e i programmi di cooperazione tra Italia e Libia per rilanciare progetti agricoli, idrici e delle energie da fonti rinnovabili nella regione meridionale del Fezzan. Questo l’argomento al centro di una riunione tenuta ieri a Tripoli tra Ahmed Hamza, membro del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, rappresentanti del centro di formazione postuniversitaria e di ricerca Ciheam Bari, dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dell’organizzazione non governativa Ara Pacis (presente in videoconferenza tramite Zoom) e una delegazione di sindaci, notabili, attivisti ed esperti del Fezzan, qualcuno in presenza e alcuni da remoto. Il dipartimento per la comunicazione e l'informazione libico ha dichiarato, sulla sua pagina Facebook, che Buccino ha sottolineato l’importanza del "rafforzamento della cooperazione congiunta tra i due Paesi amici in molti settori, soprattutto nel comparto agricolo, idrico e delle energie da fonti rinnovabili". Secondo il sito web d'informazione libico "Al Wasat", nell'incontro tenuto presso la presidenza del Consiglio dei ministri a Tripoli stati rivisti "piani e programmi volti a rilanciare progetti agricoli nel sud e ad educare gli agricoltori alla razionalizzazione del consumo di acqua". "Agenzia Nova" ha appreso che Ara Pacis e i notabili del sud, da parte loro, hanno sottolineato l’importanza di lavorare contemporaneamente (oltre allo sviluppo) su pace e sicurezza, senza le quali non è possibile lo sviluppo. I notabili hanno ricordato come da anni portano avanti questa richiesta attraverso Ara Pacis, auspicando una risposta concreta da parte dell’Italia.(Lit)