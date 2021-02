Bosnia-Croazia: ministro degli Esteri croato Radman oggi in visita a Mostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, effettua oggi una visita a Mostar, in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce la stampa bosniaca, la visita prevede un incontro con il leader dell'Unione democratica croata (Hdz) in Bosnia e vicepresidente della Camera dei popoli, Dragan Covic. L'incontro si terrà presso la sede del partito a Mostar e sarà seguito da una visita alla Clinica universitaria della città. La permanenza a Mostar per Grlic Radman si concluderà con una tappa al Teatro nazionale croato. (Seb)