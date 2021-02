Infrastrutture: segretario Consiglio cooperazione, rete elettrica Golfo-Iraq “in fase avanzata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef al Hajraf, ha informato ieri il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi che il dossier del collegamento elettrico Golfo-Iraq è giunto in “fase avanzata”. Ciò è avvenuto nel corso di un incontro fra i due a Baghdad, dove Hajraf si trovava ieri in visita ufficiale. Nel corso del colloquio Kadhimi “ha ribadito gli sforzi dell’Iraq per rafforzare le sue relazioni con i Paesi del Ccg, e per realizzare l’integrazione con i fratelli del Golfo in vari ambiti, politico, economico, commerciale, specialmente perché tali relazioni non hanno ancora raggiunto il livello a cui l’Iraq aspira”, si legge in una nota dell'ufficio stampa del premier iracheno. Il capo del governo ha anche sottolineato “la necessità di accelerare il dossier del collegamento elettrico e dello scambio commerciale”, oltre a ribadire l’importanza degli “investimenti e delle promesse della conferenza dei donatori tenuta in Kuwait", per il ruolo che possono avere nella stabilizzazione dell’economia e della sicurezza dell’Iraq, con riflessi positivi per la stabilità di tutta la regione. Da parte sua, Hajraf ha detto che “il dossier del collegamento elettrico ha già raggiunto fasi avanzate, e i Paesi del Golfo intendono seriamente proseguire gli incontri bilaterali per procedere” a realizzarlo. (Res)