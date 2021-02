Governo: in salita la trattativa al tavolo di confronto, Fico atteso oggi da Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tutta in salita la trattativa portata dalla maggioranza al tavolo di confronto sul nuovo governo. I lavori, convocati dal presidente della Camera Roberto Fico nell’ambito delle consultazioni, sono ripresi questa mattina ma le posizioni tra i principali partiti della maggioranza restano distanti. Da Italia viva è giunta un'apertura per una richiesta parziale dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per le spese sanitarie e la proposta di una bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione. Il leader di Iv, Matteo Renzi, spinge per arrivare entro la settimana ad un nuovo esecutivo e chiede un documento di sintesi scritto. "Abbiamo chiesto - ha detto il senatore - di avere un documento scritto perché solo mettendo nero su bianco le priorità dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto ciò su cui siamo d’accordo e in che tempi realizzarlo". Iv però vuole evitare che si arrivi allo spacchettamento dei ministeri "solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste". Oggi, intanto, tra i temi portati al tavolo anche quello sulla giustizia, argomento che da sempre vede Iv distante dal M5s. I grillini rilanciano invece su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e una riforma elettorale proporzionale che reintroduca le preferenze.Nicola Zingaretti, ha esplicitato nelle scorse ore la linea dem, che blinda Conte e Gualtieri. "Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri sono dei punti fermi: queste sono cose che non vanno nemmeno ripetute perché poi diventano una notizia", ha detto. "Sono fiducioso che la disponibilità data da tutti coloro che stanno concorrendo a questo tentativo, sia una volontà sincera, che ora è messa alla prova da un approfondimento, a partire dai contenuti e dall'idea che abbiamo di Paese. Quindi, la sostanza credo che sia positiva e che vada incoraggiata così come ha chiesto il presidente Mattarella e il presidente Fico va incoraggiata", ha aggiunto chiarendo che "lo spirito del Pd è garantire a questo Paese un governo e una maggioranza forte e autorevole. Resta però da capire come proseguirà in mattinata il tavolo visto che i lavori dovrebbero terminare intorno alle 13. Non è escluso che Fico possa chiedere al capo dello Stato una brevissima proroga del suo mandato per proseguire nelle trattative con i gruppi politici. Poi dovrà recarsi al Colle per riferire a Mattarella sull'esito del suo lavoro.L'opposizione attende l'esito del confronto attaccando la maggioranza e ribadendo la necessità di tornare al voto. "Se domani (oggi ndr) vanno al Quirinale e vengono loro concesse ancora due, tre, quattro, cinque giorni, veramente non avrei modo di commentare in maniera educata", ha detto il leader leghista Matteo Salvini. Intanto Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ha fatto sapere di aver sentito Silvio Berlusconi e che il cavaliere esclude categoricamente ogni possibile intesa con le forze di maggioranza. (Rin)