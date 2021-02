Covid: Altamedica Roma, messo a punto primo test che individua varianti virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva in Italia, a Roma, il primo test in grado di individuare le varianti del virus Sars-Cov 2. Il Centro di ricerche di biologia molecolare Altamedica di Roma ha messo a punto un tampone nasofaringeo specifico per la ricerca delle varianti del virus, in particolare per la variante inglese (variante B.1.1.7); la variante brasiliana (variante B.1.1.28.1) e la variante sudafricana (variante B.1.351). L'attività diagnostica, appena iniziata, ha portato alla luce due casi di variante inglese con quadro clinico lieve/asintomatico. Lo comunica in una nota il centro Altamedica di Roma. "La difficoltà maggiore è stata quella di selezionare e ricercare le mutazioni che sono specifiche per le tre varianti - spiega Claudio Giorlandino, direttore scientifico del Centro ricerche e studi Altamedica - Infatti, mentre per la variante inglese si è deciso di ricercare, nei tamponi nasofaringei, le mutazioni specifiche, per le altre due varianti sussistono mutazioni in comune tali da rendere difficile differenziarle. I biologi molecolari hanno perciò preferito escludere dal test molecolare le mutazioni in comune tra brasiliana e sudafricana al fine di escludere confusioni". (segue) (Com)