Covid: Altamedica Roma, messo a punto primo test che individua varianti virus (2)

- "Considerato l'alto numero di mutazioni sulla variante brasiliana (se ne riscontrano oltre 30), benché dalle informazioni cliniche non emerge una sostanziale differenza se non una possibile maggiore contagiosità (sempre attraverso le goccioline del Flugge da tosse o starnuto o feci) - prosegue Claudio Giorlandino - ci si interroga sulla validità di un vaccino che possa indurre, dalle nostre cellule, la creazione di una proteina spikes che dovrebbe essere poi riconosciuta come aliena dai nostri anticorpi per sviluppare immunità contro di essa. Sarà valido come, invece, teoricamente, potrebbe essere un vaccino tradizionale con virus inattivato? Sarà la sperimentazione clinica a rispondere". (segue) (Com)