Governo: Molinari (Lega), finirà con la stessa maggioranza ma senza Conte

- La crisi di governo "finirà con un governo nel perimetro della stessa maggioranza ma senza Conte. Non c'è ipotesi di governo di grande intese". Così Riccardo Molinari capogruppo Lega alla Camera dei Deputati a "24 Mattino" su Radio24. E sull'ipotesi di un esecutivo a guida Draghi o Cartabia, l'esponente leghista ha risposto: "Bisogna capire se disponibili e su quale base programmatica, e sempre nella prospettiva di un governo di unità nazionale che in questo momento non c'è". (Rin)