Russia: Banca centrale prevede calo inflazione da marzo

- L'inflazione annuale in Russia inizierà a diminuire da marzo. È quanto emerge da un rapporto della Banca centrale della Federazione Russa. A dicembre, secondo le stime dell'autorità di regolamentazione russa, l'inflazione annua è aumentata al 4,9 per cento, mentre a metà gennaio al 5,1 per cento. Gli analisti ritengono che i prezzi continueranno a salire a un ritmo accelerato nelle prossime settimane e raggiungeranno il picco a febbraio. "Tuttavia, la cessazione di una serie di fattori inflazionistici nel tempo, in particolare una diminuzione dell'effetto di trasmissione dell'indebolimento del rublo dei prezzi, porterà all'inizio di un rallentamento dell'inflazione da marzo", si legge nel rapporto. A febbraio il tasso di crescita dei prezzi sarà del 5,5 per cento. (Rum)