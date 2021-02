Qatar-Sudan: conclusa visita delegazione sudane se a Doha, focus su Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione sudanese guidata dal vicepresidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo alias “Hemeti”, ha concluso la sua visita in Qatar, la prima di un funzionario del governo sudanese dopo il crollo del regime di Omar al Bashir nell'aprile 2019. La delegazione sudanese ha incontrato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il vice primo ministro che è anche il ministro degli Esteri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Parlando alla stampa al termine della missione, il ministro degli Esteri sudanese Omer Gamar Eldin ha dichiarato che le due parti hanno discusso di relazioni bilaterali e dei modi per sostenere la pace in Darfur. “La pace che ha avuto luogo a Doha deve essere collegata alla pace che ha avuto luogo a Giuba in modo che il progetto di pace integrato porti frutti e consolidi l'Accordo di pace di Giuba con il Documento di Doha (per la pace in Darfur) e gli impegni che il Qatar ha precedentemente sottoscritto”, ha detto Eldin, aggiungendo che i funzionari del Qatar si sono impegnati a visitare il Sudan per constatare il cambiamento avvenuto e valutare i modi per affrontare i problemi che il Sudan sta affrontando. (segue) (Res)