Moldova: Ue inizia missione di programmazione su priorità assistenza per i prossimi sette anni

- La missione dell'Unione europea, composta dai rappresentanti del Servizio europeo per l'azione esterna e della Commissione europea, ha iniziato lavori per individuare le aree prioritarie, che saranno inserite nel nuovo Piano indicativo pluriennale dell'Ue 2021-2027 per la Moldova. Secondo un comunicato del governo di Chisinau, durante la il primo incontro, che si è tenuta in videoconferenza, il primo ministro ad interim e ministro degli Esteri, Aureliu Ciocoi, ha confermato che la Moldova sostiene le cinque aree presentate dalla Commissione europea nella Comunicazione dell'UE sulla politica del partenariato orientale post-2020: resilienza economica, Stato di diritto e sicurezza, ambiente, trasformazione digitale, società inclusiva. Queste dovranno essere adottate formalmente dal prossimo vertice del partenariato orientale di quest'anno. Ciocoi ha sottolineato che il quadro futuro dovrà coniugare le urgenti esigenze legate alla ripresa economica e le priorità di sviluppo a lungo termine.(Rob)