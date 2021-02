Marocco: Covid, 281 nuovi casi con 12 morti e 892 guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 281 nuovi casi di contagio da coronavirus con 12 morti e 892 guarigioni sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Marocco. Lo ha detto il ministero della Salute di Rabat, sottolineando che finora sono state vaccinate 200.081 persone. Secondo il ministero, la nuova valutazione porta a 471.438 il numero totale di contagi dal primo caso segnalato lo scorso marzo, e a 450.052 quello di persone completamente guarite, ovvero un tasso di guarigione del 95,5 per cento. Il numero totale di morti è salito a 8.287, con 12 nuovi casi registrati in 24 ore, un tasso di letalità dell'1,8 per cento, ha osservato la stessa fonte. (Mar)