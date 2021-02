Marocco: prolungate di due settimane le restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo marocchino ha deciso di prorogare di due settimane, da martedì 2 febbraio alle 21, le restrizioni adottate il 13 gennaio per combattere il coronavirus. Un comunicato stampa del governo precisa che tale decisione è presa sulla base delle raccomandazioni della Commissione scientifica e tecnica in merito alla necessità di mantenere le misure necessarie per combattere la pandemia di Covid-19, in particolare a seguito del fatto che compaiono nuove varianti del virus sono apparse in alcuni paesi vicini. (Mar)