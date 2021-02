Sudan: forze politiche consegnano lista candidati ministri per governo di transizione, manca all’appello l’Srf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, la piattaforma della società civile che fa parte del governo di transizione) hanno consegnato al primo ministro Abdullah Hamdok la lista dei loro 17 candidati ministri in vista della formazione del nuovo governo di unità nazionale che dovrà essere formato giovedì prossimo, 4 febbraio. Lo ha reso noto il governo in una nota ripresa dal quotidiano “Sudan Tribune”, secondo cui Hamdok è attualmente ancora in attesa di ricevere la lista del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf, la coalizione dei gruppi ribelli firmataria degli accordi di pace). In base all’accordo di pace, ai gruppi Srf spetta il 25 per cento dei portafogli del governo, vale a dire sette ministeri. La scorsa settimana il Consiglio dei partner del governo di transizione (Tpc) del Sudan, l’organismo istituito con l’obiettivo di coordinare la transizione nel Paese, ha concordato la formazione nel mese di febbraio di un nuovo governo allargato ai membri degli ex gruppi armati e la creazione del Consiglio legislativo di transizione. Il rimpasto del governo di transizione, secondo quanto riporta il quotidiano “Sudan Tribune”, è in linea con l'accordo di pace firmato lo scorso 3 ottobre dal governo e dagli ex gruppi armati, di conseguenza questi ultimi si uniranno alle Forze per la pace e il cambiamento (Fcc, la piattaforma della società civile che fa parte del governo) e alla componente militare. L'incontro ha deciso inoltre che i governatori saranno nominati il prossimo 15 febbraio mentre il parlamento di transizione e le commissioni saranno creati il 25 febbraio. “L'incontro ha discusso le questioni relative al completamento delle strutture del periodo di transizione, che sono il Consiglio sovrano, il Consiglio dei ministri, il Consiglio legislativo, le commissioni e i governatori degli Stati", ha detto il Consiglio in una dichiarazione ripresa dal “Sudan Tribune”. (segue) (Res)