Sudan: forze politiche consegnano lista candidati ministri per governo di transizione, manca all’appello l’Srf (2)

- Nel corso della riunione i rappresentanti delle Fcc hanno quindi finalizzato l'elenco dei loro candidati per riempire le 17 caselle ministeriali del prossimo governo, elenco dal quale il primo ministro Abdalla Hamdok sarà chiamato ad attingere. Anche le fazioni del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf, la coalizione dei gruppi ribelli firmatari dell’accordo di pace) presenteranno i propri candidati mentre la componente militare designerà i suoi due nomi per gli incarichi di ministri della Difesa e dell’Interno. Il Consiglio dei partner di transizione (Tpc) è stato formato il mese scorso con un decreto firmato dal capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fatah al Burhan. Il nuovo organismo, si legge nel decreto, ha il compito di "dirigere il periodo di transizione al servizio degli interessi supremi del Sudan". Fra i sei membri del Consiglio figura anche Abdel Rahmin Daglo, fratello di Mohamed Hamdan Daglo "Hemeti", uomo forte delle forze armate sudanesi e comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), anche se non è membro del Consiglio sovrano. Hemeti aveva svolto un ruolo importante nella fase precedente l’accordo di transizione, guidando la squadra negoziale del governo. Inoltre, nel documento lo stesso Hamdok è nominato membro del nuovo Consiglio. (Res)