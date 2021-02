Tunisia: premier Mechichi, non accettiamo proteste che insultino le forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Hichem Mechichi, ha confermato in una dichiarazione che i metodi di protesta pacifica sono legittimi, ma è inaccettabile che queste manifestazioni si discostino dal quadro pacifico e diventino "offensive per le forze di sicurezza". Mechichi, citato dall'emittente radiofonica "Mosaique Fm", ha ritenuto che "le forze di sicurezza meritino incoraggiamento per affrontare in modo professionale queste proteste", aggiungendo che il responsabile degli arresti e dei rilasci è la magistratura, non la polizia. Il premier ha espresso il suo rammarico per l'arresto di giovani e minori esprimendo la sua speranza che la magistratura renda loro giustizia. (Tut)