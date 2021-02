Covid: oltre 3,2 milioni di controlli a gennaio, +15,6 le persone controllate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi dei dati rilevati nel report di gennaio conferma il trend in crescita del numero di controlli, che sono stati complessivamente 3.212.558 (+13,1 per cento rispetto al mese di dicembre). Le persone controllate - riferisce il Viminale - sono state 2.781.284 (+15,6 per cento rispetto a dicembre), di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8 per cento) e 395 denunciate per aver violato la quarantena. Sono state, inoltre, effettuate 431.274 verifiche agli esercizi commerciali (-0,9 per cento) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 2.072 titolari di attività (+36 per cento) e a 755 provvedimenti di chiusura. Con riferimento alla settimana dal 25 al 31 gennaio sono stati effettuati complessivamente 797.619 controlli, 5,4 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Delle 693.216 persone controllate, 8.629 sono state sanzionate e 67 denunciate per violazione della quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 104.403, i titolari sanzionati 664 e 190 i provvedimenti di chiusura. (Rin)