Russia: caso Baring Vostok, imprenditore Usa Calvey si dichiara non colpevole

- L’imprenditore statunitense Michael Calvey, il creatore del fondo di investimento Baring Vostok, si è dichiarato non colpevole di appropriazione indebita. È quanto emerso dall’udienza in corso oggi presso il tribunale Meshchanskij di Mosca che giudica la posizione dell’imprenditore. "Non ammetto la mia colpevolezza. Non ho commesso azioni illegali e non ho formato un’associazione a delinguere", ha risposto Calvey a una domanda del giudice. Calvey e i suoi soci in affari sono accusati di aver convinto gli azionisti di Vostochnij Bank a votare a favore di un accordo di risarcimento che prevedeva l’acquisizione del 59,9 per cento delle azioni del gruppo Internationl Financial Technology al posto del risarcimento di un debito pregresso. Stando a quanto riferito, il debito ammontava a oltre 3 miliardi di rubli (32,7 milioni di euro al tasso di cambio attuale). Nessuno degli imputati in questo caso, accusati di appropriazione indebita dei fondi di Vostochny mediante l'emissione di un prestito a fondo perduto di 2,5 miliardi di rubli (27,2 milioni di euro al tasso di cambio attuale), si è dichiarato colpevole. (Rum)