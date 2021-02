Albania: Covid, premier Rama riceve seconda dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha ricevuto questa mattina la seconda dose del vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer-Biontech. La somministrazione, come per la prima dose, è avvenuta allo stadio Air Albania, dove il premier ha affermato che "non c'è tempo da perdere" nel portare avanti il piano di vaccinazione della popolazione. Ha ricevuto la seconda dose del vaccino oggi anche la direttrice dell'ospedale per le malattie infettive Najada Como, tra le prime persone in Albania insieme a Rama a completare il ciclo. Insieme a loro avrebbe dovuto completare il processo per l'immunizzazione anche l'infettivologo albanese Pellumb Pipero, il quale tuttavia ha contratto il Covid-19 dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino.(Alt)