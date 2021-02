Energia: Bp annuncia 5,69 miliardi di perdite nel 2020 causa pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'energia britannico Bp ha annunciato una perdita di 5,69 miliardi di dollari (4,71 miliardi di euro) in seguito al collasso della domanda di petrolio e derivati nel mondo dovuto alla pandemia. La compagnia aveva registrato un utile di 10 miliardi di dollari (8,27 miliardi di euro) nel 2019. Il 2020 rappresenta a tutti gli effetti un anno "nero" per la compagnia, il primo totalmente in perdita in circa un decennio, e Bp ha nelle scorse settimane annunciato l'esubero di circa 10 mila lavoratori. Nel 2020 inoltre, per la prima volta dal disastro della Deepwater Horizon nel 2010, la compagnia ha ridotto la percentuale di dividendi elargiti annualmente agli investitori. Nonostante le ingenti perdite tuttavia, l'amministratore delegato Bernard Looney ha dichiarato che il 2020 sarà ricordato come "un anno chiave" per Bp. La compagnia infatti durante l'anno ha incrementato i propri investimenti in energie rinnovabili, con l'obiettivo di produrre zero emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera entro il 2050. (Rel)