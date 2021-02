© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione Amnesty International: in Egitto i diritti civili non valgono nulla. Ma in Italia sì: per questo chiediamo che il Governo si attivi immediatamente per far liberare Patrick Zaky". Lo ha scritto su Twitter Andrea De Maria, deputato Pd, ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. (Rin)