Russia: Navalnyj a "El Confidencial", i media devono godere della massima libertà espressione

- I media russi "non sono solo un business", ma l'istituzione più importante, "senza la quale non possiamo stabilire un sistema politico competitivo e combattere la corruzione" ecco perché "devono godere della massima libertà di espressione. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Confidencial" l'oppositore russo Aleksej Navalnyj che in questi minuti sta presenziando all'udienza del tribunale di Mosca per rispondere dell'accusa di aver violato il regime di controllo giudiziario imposto dalla libertà vigilata. Per questo reato, l'oppositore rischia due anni e mezzo di carcere. L'oppositore ha evidenziato come il presidente, Vladimir Putin, si sia assicurato il controllo dei media "prima di prendere il controllo della magistratura e delle forze dell'ordine" in modo "piuttosto sottile. Secondo Navalnyj, infatti, "una minoranza dei media è stata sciolta, la maggioranza è stata comprata", aggiungendo che l'esperienza degli ultimi 20 anni in Russia ha mostrato che gli oligarchi "vanno d'accordo con il potere molto facilmente quando deve risolvere un problema con la redazione di un giornale esercitando pressioni per ottenere il "silenzio". (segue) (Rum)