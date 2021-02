Russia: Navalnyj a "El Confidencial", i media devono godere della massima libertà espressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnyj ha evidenziato che in Russia non c'è attualmente una separazione dei poteri, ma un sistema iper-presidenziale, "quasi-monarchia" dove tutto è concentrato nelle mani di una sola persona (il presidente Vladimir Putin), mentre il resto delle istituzioni è "superficiale". Per questo motivo, secondo l'oppositore il Paese deve andare verso una Repubblica parlamentare "i partiti che arrivano al potere formano il governo e approvano le leggi che governano le nostre vite". Nel tracciare il suo programma elettorale per la Russia del futuro, Navalnyj ha evidenziato quali sono le sue priorità: il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici, misure efficaci per combattere la corruzione, come il rispetto dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite che si concentra sull'arricchimento illecito. In merito alla riforma del sistema giudiziario. (Rum)