Polonia: Covid, non tutti i negozi riescono a riaprire per mancanza di personale

- Dopo l'allentamento delle restrizioni anti Covid in Polonia in vigore da ieri non tutti gli esercizi commerciali hanno riaperto. Secondo l'agenzia di stampa "Pap", le associazioni di categoria riportano un buon afflusso di clienti sin dalle prime ore del mattino di ieri. Tuttavia, alcuni negozi non hanno aperto perché non hanno avuto tempo a sufficienza per riempire nuovamente gli scaffali, mentre altri spiegano di soffrire di una carenza di personale. Il Consiglio polacco dei centri commerciali (Prch), associazione che rappresenta oltre 200 imprese del settore, aggiunge che la riapertura è avvenuta nel generale rispetto del regime igienico-sanitario in vigore per limitare la diffusione del coronavirus e che è comunque prematuro fare una valutazione a meno di due giorni dalle riaperture medesime. (segue) (Vap)