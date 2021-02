Polonia: Covid, non tutti i negozi riescono a riaprire per mancanza di personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto anticipato dal ministro della Sanità, Adam Niedzielski, da ieri hanno potuto riaprire i negozi nei centri commerciali ed è venuto meno l'orario riservato alla spesa degli anziani. Tutti i negozi possono riaprire a patto di rispettare le norme igienico-sanitarie in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. In particolare c'è un limite al numero di clienti che possono entrare nell'esercizio: uno ogni dieci metri quadrati per i negozi entro i 100 metri quadrati e uno ogni 15 nei negozi con una superficie oltre i 100 metri quadrati. Vige anche l'obbligo di indossare una mascherina e i negozi hanno l'obbligo di mettere a disposizione della clientela guanti monouso e igienizzante per le mani. Resta in vigore il divieto di riapertura per gli spazi ricreativi e per le palestre, mentre ristoranti e caffè possono aprire solamente per l'asporto. Chiusi restano anche piscine, parchi acquatici, discoteche. Nonostante un allargamento della platea di coloro che possono soggiornare in albergo, resta limitata anche l'attività di questo settore. Il ministro della Sanità ha spiegato che il regime attuale resterà in vigore almeno fino al 14 di febbraio. Oltre ai negozi nei centri commerciali riaprono da oggi anche gallerie d'arte e musei. (Vap)