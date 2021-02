Casalino smentisce: "Nessuno scambio di mail con i giornalisti e con la Rai per condizionare la programmazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Smentisco categoricamente le ricostruzioni totalmente infondate apparse oggi su Il Giornale, Il Tempo e Il Foglio relative a presunti scambi di mail che avrei avuto con giornalisti o conduttori Rai per condizionare la programmazione e colpire alcuni esponenti politici o forze politiche". Lo afferma in una nota Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Non ho mai mandato nessuna mail alle redazioni dei Tg e dei programmi Rai: illazioni di questo tipo - spiega - sono fortemente lesive sia della professionalità dei soggetti coinvolti che del lavoro quotidiano di chi fa informazione nel nostro Paese in un momento così delicato. Dispiace che in un momento del genere - conclude Casalino - ci sia chi tenti quotidianamente di avvelenare i pozzi con notizie palesemente false e diffamatorie".(Rin)