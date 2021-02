Vaccini: Lucchini, in Lombardia campagna over 80 da fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Lombardia abbiamo 700mila over 80, per loro la vaccinazione partirà entro la fine del mese di febbraio. La prima fase delle vaccinazioni finirà il 22-23 febbraio”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia. Per prenotarsi “abbiamo in funzione il canale dei medici di base, che conoscono meglio questa popolazione, e abbiamo dei sistemi di prenotazione, sia con chiamata che con invito. L’arrivo di AstraZeneca, che ha la restrizione per gli under 55 – ha aggiunto poi -, ci richiede di partire con la fase tre in contemporanea con la fase due. Inizieremo quindi in contemporanea anche la fase del personale scolastico e dei servizi essenziali e la vaccinazione di fase massiva”. (com)